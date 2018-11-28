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Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 22:22

Facebook будет взимать НДС в 20% за покупку рекламы с российских пользователей

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Соответствующие изменения в социальной сети должны будут вступить в силу в январе 2019 года.

Российские рекламодатели, которые покупают рекламу в социальной сети "Фейсбук", должны будут выплачивать НДС в размере двадцати процентов. Изменения вступят в силу с января будущего года.

Социальная сеть будет взимать НДС за покупку рекламы со всех, в чьих аккаунтах Россия указана в качестве страны компании. НДС нужно будет платить вне зависимости от целей рекламы — коммерческих или личных.

"Фейсбук" списывает налог на добавленную стоимость или налог на услуги и товары в зависимости от страны проживания. Например, соответствующие налоги платят рекламодатели из Индии, Ирландии и других стран.

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Сергей Сурепин
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