Facebook будет взимать НДС в 20% за покупку рекламы с российских пользователей

Соответствующие изменения в социальной сети должны будут вступить в силу в январе 2019 года.

Российские рекламодатели, которые покупают рекламу в социальной сети "Фейсбук", должны будут выплачивать НДС в размере двадцати процентов. Изменения вступят в силу с января будущего года.

Социальная сеть будет взимать НДС за покупку рекламы со всех, в чьих аккаунтах Россия указана в качестве страны компании. НДС нужно будет платить вне зависимости от целей рекламы — коммерческих или личных.