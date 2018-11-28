Facebook будет взимать НДС в 20% за покупку рекламы с российских пользователей
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Соответствующие изменения в социальной сети должны будут вступить в силу в январе 2019 года.
Российские рекламодатели, которые покупают рекламу в социальной сети "Фейсбук", должны будут выплачивать НДС в размере двадцати процентов. Изменения вступят в силу с января будущего года.
Социальная сеть будет взимать НДС за покупку рекламы со всех, в чьих аккаунтах Россия указана в качестве страны компании. НДС нужно будет платить вне зависимости от целей рекламы — коммерческих или личных.
"Фейсбук" списывает налог на добавленную стоимость или налог на услуги и товары в зависимости от страны проживания. Например, соответствующие налоги платят рекламодатели из Индии, Ирландии и других стран.