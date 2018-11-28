Сотрудники Google выступили против запуска китайской версии поисковика
Фото: © Twitter / lady_Katz
1400 работников подписали открытое письмо против проекта Dragonfly, который позволит Пекину контролировать активность своих пользователей.
Группа сотрудников Google опубликовала открытое письмо, призвав своего работодателя отменить планы по запуску поисковой системы Dragonfly в Китае. Эта версия поисковика Google включает в себя режим цензуры.
Проект Dragonfly был подвергнут резкой критике со стороны правозащитных организаций. Компания Google будет активно участвовать в нарушениях прав человека в случае содействия цензурированию инакомыслия.
Как сообщалось ранее, проект позволит китайской компании, которая работала с Google, получить доступ к истории поиска пользователей. В частности, можно будет запрашивать их телефонные номера.