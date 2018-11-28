Первый межпланетный кубсат сфотографировал Марс крупным планом

Микроспутник Mars Cube One после успешной посадки автоматической станции Mars InSight на Марсе передал на Землю фотографию, которая была получена на расстоянии шести тысяч километров от Красной планеты.

Станцию Mars InSight запустили с базы ВВС США в Калифорнии 5 мая. Установка преодолела расстояние в 480 миллионов километров.

После модуль автоматической станции Mars InSight совершил успешную посадку в районе нагорья Элизий около экватора Марса. Данный район представляет собой достаточно ровный участок поверхности, поэтому специалисты и выбрали его.