Этой телеведущей 47 лет, но над её пляжными фото хочется плакать от радости

Британская телезвезда Аманда Холден выложила в "Инстаграм" снимок, доказывающий, что в свои 47 она всё ещё в прекрасной форме. Ведущая шоу Britain's Got Talent прилетела на Мальдивы, чтобы отметить оловянную свадьбу. Десять лет назад она вышла замуж за музыкального продюсера Криса Хьюза.

Даже на отдыхе звезда не забывает о работе над собой. После пляжного фото телеведущая опубликовала кадр со своей утренней пробежки. Впрочем, физической культурой Холден, судя по всему, тоже предпочитает заниматься на побережье. Кто знает, может быть, именно в этом её секрет.