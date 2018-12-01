Этой телеведущей 47 лет, но над её пляжными фото хочется плакать от радости
Десять лет назад Аманда Холден вышла замуж за музыкального продюсера Криса Хьюза. Судя по кадрам с их оловянной свадьбы на Мальдивах, за эти годы звезда почти не изменилась.
Британская телезвезда Аманда Холден выложила в "Инстаграм" снимок, доказывающий, что в свои 47 она всё ещё в прекрасной форме. Ведущая шоу Britain's Got Talent прилетела на Мальдивы, чтобы отметить оловянную свадьбу. Десять лет назад она вышла замуж за музыкального продюсера Криса Хьюза.
Белоснежный песок атолла Южный Ари и бирюзовые воды Индийского океана послужили прекрасным фоном для съёмки в красном бикини. "Правило номер 1: всегда подбирайте мороженое к купальнику", — написала Холден.
Даже на отдыхе звезда не забывает о работе над собой. После пляжного фото телеведущая опубликовала кадр со своей утренней пробежки. Впрочем, физической культурой Холден, судя по всему, тоже предпочитает заниматься на побережье. Кто знает, может быть, именно в этом её секрет.