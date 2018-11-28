Рэпер 6ix9ine останется в тюрьме на 10 месяцев до суда

Судья, который занимается делом артиста, в очередной раз отказался выпускать его под залог.

Даниэль Эрнандес (рэпер известен под псевдонимом Tekashi 6ix9ine) будет находиться в тюрьме на протяжении десяти месяцев. Его свободу ограничат до 4 сентября 2019 года — именно в этот день пройдёт суд по делу рэпера. Об этом сообщает TMZ.

Ранее артиста планировали освободить под залог. Однако судья по делу 6ix9ine отказал защите рэпера в этом.