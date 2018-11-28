Рэпер 6ix9ine останется в тюрьме на 10 месяцев до суда
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Судья, который занимается делом артиста, в очередной раз отказался выпускать его под залог.
Даниэль Эрнандес (рэпер известен под псевдонимом Tekashi 6ix9ine) будет находиться в тюрьме на протяжении десяти месяцев. Его свободу ограничат до 4 сентября 2019 года — именно в этот день пройдёт суд по делу рэпера. Об этом сообщает TMZ.
Ранее артиста планировали освободить под залог. Однако судья по делу 6ix9ine отказал защите рэпера в этом.
Напомним, под стражей рэпер находится с 16 ноября. В настоящий момент его обвиняют в обороте наркотиков, рэкете, а также причастности к группировке Nine Gangsta Bloods. Рэперу грозит срок от 32 лет лишения свободы.