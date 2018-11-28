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Регион
Опубликовано 28 ноября 2018, 01:56

Рэпер 6ix9ine останется в тюрьме на 10 месяцев до суда

Фото: &copy; Twitter / 24topkz

Фото: © Twitter / 24topkz

Судья, который занимается делом артиста, в очередной раз отказался выпускать его под залог.

Даниэль Эрнандес (рэпер известен под псевдонимом Tekashi 6ix9ine) будет находиться в тюрьме на протяжении десяти месяцев. Его свободу ограничат до 4 сентября 2019 года — именно в этот день пройдёт суд по делу рэпера. Об этом сообщает TMZ.

Ранее артиста планировали освободить под залог. Однако судья по делу 6ix9ine отказал защите рэпера в этом.

Напомним, под стражей рэпер находится с 16 ноября. В настоящий момент его обвиняют в обороте наркотиков, рэкете, а также причастности к группировке Nine Gangsta Bloods. Рэперу грозит срок от 32 лет лишения свободы.

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Сергей Сурепин
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