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Регион
Опубликовано 28 ноября 2018, 01:56

В Fortnite зарегистрировалось 200 миллионов игроков

Фото: &copy; Twitter / fortnitegame

Фото: © Twitter / fortnitegame

Аудитория многопользовательского шутера выросла на 60 процентов по сравнению с июнем 2018 года.

Издание Bloomberg сообщило о том, что количество учётных записей в Fortnite превысило 200 миллионов. В июне игра насчитывала 125 миллионов зарегистрированных пользователей.

По сравнению с январём 2018 года количество аудитории выросло в пять раз. В настоящий момент успех игры положительно влияет на финансовое положение студии Epic Games. Разработчикам удалось привлечь 1,25 миллиарда долларов инвестиций осенью 2018 года.

Напомним, игра доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на мобильных устройствах (iOS и Android).

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Сергей Сурепин
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