В Fortnite зарегистрировалось 200 миллионов игроков

Аудитория многопользовательского шутера выросла на 60 процентов по сравнению с июнем 2018 года.

Издание Bloomberg сообщило о том, что количество учётных записей в Fortnite превысило 200 миллионов. В июне игра насчитывала 125 миллионов зарегистрированных пользователей.

По сравнению с январём 2018 года количество аудитории выросло в пять раз. В настоящий момент успех игры положительно влияет на финансовое положение студии Epic Games. Разработчикам удалось привлечь 1,25 миллиарда долларов инвестиций осенью 2018 года.