Геймер изнасиловал школьницу, забыв отключить микрофон во время игры в GTA

Геймеру из Флориды было предъявлено обвинение в изнасиловании 15-летней девочки, которое он совершил во время сетевой игры в Grand Theft Auto. 18-летний Даниэль Энрике Фабиан забыл выключить микрофон, сделав 15-минутный перерыв, и всё это время напарники по игре слышали, как девочка просила его остановиться, сообщает BuzzFeed News.

Фото © Pasco County Sheriff’s Office

Незадолго до этого парень хвастался своим друзьям, что собирается пригласить к себе школьницу и переспать с ней. Однако в итоге геймеры стали свидетелями того, как жертва несколько раз отказывала насильнику, а после начала кричать. Тем не менее через 15 минут Фабиан уже вернулся к игре как ни в чём не бывало.

Расследование началось после того, как жертва обратилась в полицию. Девочка рассказала, что была знакома с Фабианом, поэтому согласилась прийти к нему в гости. Она сидела на кровати, когда парень положил руку ей на бедро. Затем он толкнул девочку и начал насильно раздевать.