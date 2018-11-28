Хвосты, кишки, гадость. Депутат призвал усилить контроль за тушёнкой и сгущёнкой

Парламентарий подчеркнул, что под видом известного бренда производители пытаются реализовать некачественный товар.

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищев в интервью "Федеральному агентству новостей" призвал усилить контроль за тушёнкой и сгущёнкой, которые продаются на отечественном рынке.

— Зачастую производители используют исторические бренды, чтобы продавать свою некачественную продукцию. Бывает, что она содержит даже запрещённые или вредные ингредиенты, — заявил Свищев.

Он подчеркнул, что недобросовестные производители зачастую находят способы обойти ограничения, установленные в законодательстве, что впоследствии сказывается на здоровье людей.

По мнению парламентария, необходимо приучить граждан брать только те товары, на которых есть надпись "ГОСТ", так как такие товары более чётко и жёстко контролируются.

Свищев также подчеркнул, что вопрос об использовании привычных брендов "тушёнка" и "сгущёнка" является неоднозначным.

— Мы привыкли, что тушёнка должна быть высокого качества. Но под видом раскрученного бренда туда засовывают разную гадость: хвосты, кишки — лишь бы продать. Опускают цены и кормят нас какой-то гадостью, — продолжил парламентарий.