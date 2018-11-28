Call of Duty: Black Ops 4 получила новое дополнение и карты
Фото: © Кадр из видео YouTube/Call of Duty
Разработчики из студии Treyarch продолжают активно развивать свой свежевышедший проект.
Компания Treyarch добавила в игру Call of Duty: Black Ops 4 обновлённые версии двух карт. Среди них — ночная Firing Range и вечерняя Seaside. Эти карты доступны для многопользовательской игры.
В настоящий момент нет информации о том, как авторы шутера планируют в дальнейшем чередовать свежие вариации локаций с классическими. Пока что новые версии карт полностью заменили стандартные варианты.
Помимо этого, на консоли PlayStation 4 теперь доступен новый многопользовательский режим под названием "Охрана". В нём команде из 5 человек нужно будет провести робота из одного конца карты в другой, в то время как противники должны помешать этому. Для владельцев Xbox One и ПК новый режим будет доступен 4 декабря.