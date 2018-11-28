Call of Duty: Black Ops 4 получила новое дополнение и карты

В настоящий момент нет информации о том, как авторы шутера планируют в дальнейшем чередовать свежие вариации локаций с классическими. Пока что новые версии карт полностью заменили стандартные варианты.

Помимо этого, на консоли PlayStation 4 теперь доступен новый многопользовательский режим под названием "Охрана". В нём команде из 5 человек нужно будет провести робота из одного конца карты в другой, в то время как противники должны помешать этому. Для владельцев Xbox One и ПК новый режим будет доступен 4 декабря.