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Опубликовано 28 ноября 2018, 13:27

Call of Duty: Black Ops 4 получила новое дополнение и карты

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Call of Duty

Фото: © Кадр из видео YouTube/Call of Duty

Разработчики из студии Treyarch продолжают активно развивать свой свежевышедший проект.

Компания Treyarch добавила в игру Call of Duty: Black Ops 4 обновлённые версии двух карт. Среди них — ночная Firing Range и вечерняя Seaside. Эти карты доступны для многопользовательской игры.

В настоящий момент нет информации о том, как авторы шутера планируют в дальнейшем чередовать свежие вариации локаций с классическими. Пока что новые версии карт полностью заменили стандартные варианты.

Помимо этого, на консоли PlayStation 4 теперь доступен новый многопользовательский режим под названием "Охрана". В нём команде из 5 человек нужно будет провести робота из одного конца карты в другой, в то время как противники должны помешать этому. Для владельцев Xbox One и ПК новый режим будет доступен 4 декабря.

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Сергей Сурепин
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