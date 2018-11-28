Авторы Destiny 2 рассказали о планах по развитию игры
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Первое дополнение второго года популярного шутера разработчики выпустят уже через неделю.
Студия Bungie рассказала, как она будет в дальнейшем развивать свой проект Destiny 2. В частности, разработчики сообщили, что 4 декабря выйдет первое дополнение второго года шутера под названием "Чёрный арсенал".
С выпуском нового дополнения разработчики хотят начать поставлять игрокам свежий контент регулярнее. Также в Bungie хотят сократить риски значительного дробления аудитории. Благодаря этому геймерам всегда будет чем заняться в Destiny 2, а также они будут понимать, чего ожидать в ближайшее время.
По словам разработчиков, новый контент в игре будет появляться 4 декабря, 7 декабря, а также 18 декабря. Также более подробно о своих планах Bungie рассказала в новом восьмиминутном видео.