Авторы Destiny 2 рассказали о планах по развитию игры

Первое дополнение второго года популярного шутера разработчики выпустят уже через неделю.

Студия Bungie рассказала, как она будет в дальнейшем развивать свой проект Destiny 2. В частности, разработчики сообщили, что 4 декабря выйдет первое дополнение второго года шутера под названием "Чёрный арсенал".

С выпуском нового дополнения разработчики хотят начать поставлять игрокам свежий контент регулярнее. Также в Bungie хотят сократить риски значительного дробления аудитории. Благодаря этому геймерам всегда будет чем заняться в Destiny 2, а также они будут понимать, чего ожидать в ближайшее время.