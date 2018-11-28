По мотивам второго "Лего. Фильма" выйдет игра
Кадр фильма “Лего фильм”/ © Кинопоиск
Мультфильм, основа которого будет положена в будущий проект, выйдет на российские экраны 7 февраля 2019 года.
Компания Warner Bros. анонсировала приключение The LEGO Movie 2 Videogame. Над проектом работает студия TT Games.
Геймеров ждёт встреча с доброй сотней персонажей, начиная с уже хорошо знакомых Эммета, Люси, Бэтмена. Среди новичков можно будет увидеть загадочных Генерала Катавасию и Рэкса Бронежилета. Герои будут путешествовать по вселенной LEGO, искать новые миры, суперблоки и реликвии.
Игра выйдет 26 февраля 2019 года. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.