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Опубликовано 28 ноября 2018, 13:58

По мотивам второго "Лего. Фильма" выйдет игра

Кадр фильма &ldquo;Лего фильм&rdquo;/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма “Лего фильм”/ © Кинопоиск

Мультфильм, основа которого будет положена в будущий проект, выйдет на российские экраны 7 февраля 2019 года.

Компания Warner Bros. анонсировала приключение The LEGO Movie 2 Videogame. Над проектом работает студия TT Games.

Геймеров ждёт встреча с доброй сотней персонажей, начиная с уже хорошо знакомых Эммета, Люси, Бэтмена. Среди новичков можно будет увидеть загадочных Генерала Катавасию и Рэкса Бронежилета. Герои будут путешествовать по вселенной LEGO, искать новые миры, суперблоки и реликвии.

Игра выйдет 26 февраля 2019 года. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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