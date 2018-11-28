Игры на PlayStation Classic работают хуже, чем на консоли 24-летней давности
Фото: © youtube.com/PlayStation
На следующей неделе в продажу поступит миниатюрная приставка, которую уже протестировали журналисты.
Технические специалисты фирмы Digital Foundry остались в замешательстве от затеи японской компании Sony включить в подборку из 20 игр часть релизов из Европы (PAL). Проблема заключается в том, что 20 лет назад в различных регионах были разные ТВ-форматы: в Японии и США было больше 60-герцевых ТВ, в Европе — 50-герцевых.
Эти особенности влияли на оптимизацию игр под различные регионы. При этом в современном мире единый стандарт — это 60 герц. Из-за этого часть игр на PlayStation Classic работает на 83 процента хуже, чем на оригинальной консоли — первой PlayStation.
Список игр, которые работают плохо: Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Grand Theft Auto, Jumping Flash, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six. Продажи консоли начинаются 3 декабря. Стоить PS Classic будет 8999 рублей.