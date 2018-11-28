Игры на PlayStation Classic работают хуже, чем на консоли 24-летней давности

Технические специалисты фирмы Digital Foundry остались в замешательстве от затеи японской компании Sony включить в подборку из 20 игр часть релизов из Европы (PAL). Проблема заключается в том, что 20 лет назад в различных регионах были разные ТВ-форматы: в Японии и США было больше 60-герцевых ТВ, в Европе — 50-герцевых.