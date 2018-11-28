Авторы Fallout 76 извинились перед геймерами и пообещали "исправить игру"
Фото: © Кадр из видео YouTube/Bethesda Softworks
Представитель студии Bethesda по связям с общественностью прояснил ситуацию с ситуацией вокруг RPG.
Сообщение от компании появилось на форуме Reddit. Разработчики принесли извинения за положение дел, которое сложилось с игрой Fallout 76, а также молчание со стороны Bethesda на тему последующего развития проекта.
В компании заявили, что они понимают, что геймеры недовольны и раздражены происходящим. Это касается как проблем с самой игрой, так и отсутствия диалога с командой разработчиков по поводу обновлений, исправлений или новостей.
В настоящий момент Bethesda старается как можно больше общаться с фанатами Fallout. Разработчики собирают отзывы и пытаются наладить диалог между геймерами и командой Bethesda. По словам разработчиков, в декабре выйдет два обновления, которые улучшат игру. Они запланированы на 4 и 11 декабря.
Читайте также:
На авторов Fallout 76 планируют подать коллективный иск
Геймер обнаружил, как стать машиной для убийства в Fallout 76 — видео
Fallout 76 уже продают со скидкой 33%
Геймер разгромил игровой магазин, потому что не смог вернуть копию Fallout 76
Обновление Fallout 76 заставило геймеров заново скачать всю игру
Fallout 76 не справилась с тремя одновременно запущенными ядерными ракетами