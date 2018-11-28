Авторы Fallout 76 извинились перед геймерами и пообещали "исправить игру"

Представитель студии Bethesda по связям с общественностью прояснил ситуацию с ситуацией вокруг RPG.

Сообщение от компании появилось на форуме Reddit. Разработчики принесли извинения за положение дел, которое сложилось с игрой Fallout 76, а также молчание со стороны Bethesda на тему последующего развития проекта.

В компании заявили, что они понимают, что геймеры недовольны и раздражены происходящим. Это касается как проблем с самой игрой, так и отсутствия диалога с командой разработчиков по поводу обновлений, исправлений или новостей.