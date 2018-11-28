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Опубликовано 28 ноября 2018, 15:42

Авторы Fallout 76 извинились перед геймерами и пообещали "исправить игру"

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Bethesda Softworks

Фото: © Кадр из видео YouTube/Bethesda Softworks

Представитель студии Bethesda по связям с общественностью прояснил ситуацию с ситуацией вокруг RPG.

Сообщение от компании появилось на форуме Reddit. Разработчики принесли извинения за положение дел, которое сложилось с игрой Fallout 76, а также молчание со стороны Bethesda на тему последующего развития проекта.

В компании заявили, что они понимают, что геймеры недовольны и раздражены происходящим. Это касается как проблем с самой игрой, так и отсутствия диалога с командой разработчиков по поводу обновлений, исправлений или новостей.

В настоящий момент Bethesda старается как можно больше общаться с фанатами Fallout. Разработчики собирают отзывы и пытаются наладить диалог между геймерами и командой Bethesda. По словам разработчиков, в декабре выйдет два обновления, которые улучшат игру. Они запланированы на 4 и 11 декабря.

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Сергей Сурепин
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