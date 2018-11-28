Словацкие разработчики делают игру о Второй мировой войне

В новом проекте геймерам нужно будет основать базу для тайных операций и развивать её, вербуя и обучая агентов.

Команда студии Neutraworks (Словакия) любит тактические игры XCOM, Jagged Alliance и Silent Storm. Именно эти проекты разработчики выбрали в качестве источника вдохновения для своей дебютной игры под названием Secret War.

Игра перенесёт геймеров во времена Второй мировой войны. При этом разработчики хотят показать изнанку боевых действий. В числе элитных агентов и особых целей могут оказаться реальные герои войны. Среди них — знаменитый снайпер Василий Зайцев, подполковник коммандос Безумный Джек Черчилль, немецкий диверсант Отто Скорцени.