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Опубликовано 28 ноября 2018, 15:40

Словацкие разработчики делают игру о Второй мировой войне

Фото: &copy;&nbsp;neutraworks.net

Фото: © neutraworks.net

В новом проекте геймерам нужно будет основать базу для тайных операций и развивать её, вербуя и обучая агентов.

Команда студии Neutraworks (Словакия) любит тактические игры XCOM, Jagged Alliance и Silent Storm. Именно эти проекты разработчики выбрали в качестве источника вдохновения для своей дебютной игры под названием Secret War.

Игра перенесёт геймеров во времена Второй мировой войны. При этом разработчики хотят показать изнанку боевых действий. В числе элитных агентов и особых целей могут оказаться реальные герои войны. Среди них — знаменитый снайпер Василий Зайцев, подполковник коммандос Безумный Джек Черчилль, немецкий диверсант Отто Скорцени.

Работа над игрой в настоящий момент находится на ранней стадии. О сроках завершения разработки студия пока не говорит.

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Сергей Сурепин
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