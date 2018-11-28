Аниме-сериал "Евангелион" выйдет на Netflix

Помимо анимационного шоу Netflix планирует выпустить ещё и два фильма: Evangelion: Death (True)2 и The End of Evangelion.

Аниме-сериал Neon Genesis Evangelion, который создан в 1995 году режиссёром Анно Хидеаки по мотивам манги "Евангелион" Ёсиюки Садамото, выйдет на площадке Netflix. Все 26 серий шоу выйдут весной 2019 года.

Netflix выпустит не только сериал, но и два фильма — Evangelion: Death (True)2 и The End of Evangelion. Первый фильм вышел в Японии в 1997 году под названием Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth.