Аниме-сериал "Евангелион" выйдет на Netflix
Фото: © Кадр из видео YouTube/Netflix
Помимо анимационного шоу Netflix планирует выпустить ещё и два фильма: Evangelion: Death (True)2 и The End of Evangelion.
Аниме-сериал Neon Genesis Evangelion, который создан в 1995 году режиссёром Анно Хидеаки по мотивам манги "Евангелион" Ёсиюки Садамото, выйдет на площадке Netflix. Все 26 серий шоу выйдут весной 2019 года.
Netflix выпустит не только сериал, но и два фильма — Evangelion: Death (True)2 и The End of Evangelion. Первый фильм вышел в Японии в 1997 году под названием Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth.
Напомним, действие аниме-сериала Neon Genesis Evangelion происходит в 2015 году, через четырнадцать лет после падения гигантского метеорита. Люди, которым удалось выжить, подверглись атаке необычного создания, прозванного Ангелом. Справиться с инопланетным гостем придётся подросткам, которые управляют "евангелионами" — биомеханическими машинами.