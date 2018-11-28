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Опубликовано 28 ноября 2018, 16:40

Аниме-сериал "Евангелион" выйдет на Netflix

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Netflix

Фото: © Кадр из видео YouTube/Netflix

Помимо анимационного шоу Netflix планирует выпустить ещё и два фильма: Evangelion: Death (True)2 и The End of Evangelion.

Аниме-сериал Neon Genesis Evangelion, который создан в 1995 году режиссёром Анно Хидеаки по мотивам манги "Евангелион" Ёсиюки Садамото, выйдет на площадке Netflix. Все 26 серий шоу выйдут весной 2019 года.

Netflix выпустит не только сериал, но и два фильма — Evangelion: Death (True)2 и The End of Evangelion. Первый фильм вышел в Японии в 1997 году под названием Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth.

Напомним, действие аниме-сериала Neon Genesis Evangelion происходит в 2015 году, через четырнадцать лет после падения гигантского метеорита. Люди, которым удалось выжить, подверглись атаке необычного создания, прозванного Ангелом. Справиться с инопланетным гостем придётся подросткам, которые управляют "евангелионами" — биомеханическими машинами.

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Сергей Сурепин
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