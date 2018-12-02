Геймеры зарезали друга, который якобы украл у них PlayStation

22-летний Джейк Билотта и 21-летний Ян Макклург заманили жертву домой под предлогом того, что они вместе отправятся на вечеринку. Но вместо этого приятели решили ему отомстить страшным образом, пишет foxnews.com.

Парни пригласили к себе своего бывшего соседа, который съехал несколько недель назад. Они заподозрили его в том, что он ворвался к ним после переезда и украл игровую приставку PlayStation 4. Такого приятели стерпеть не смогли и решились на ужасный поступок. Когда жертва пришла к ним в гости, они набросились на неё с 18-сантиметровым ножом и убили.