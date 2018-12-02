Геймеры зарезали друга, который якобы украл у них PlayStation
Фото: соцсетим
22-летний Джейк Билотта и 21-летний Ян Макклург заманили жертву домой под предлогом того, что они вместе отправятся на вечеринку. Но вместо этого приятели решили ему отомстить страшным образом, пишет foxnews.com.
Парни пригласили к себе своего бывшего соседа, который съехал несколько недель назад. Они заподозрили его в том, что он ворвался к ним после переезда и украл игровую приставку PlayStation 4. Такого приятели стерпеть не смогли и решились на ужасный поступок. Когда жертва пришла к ним в гости, они набросились на неё с 18-сантиметровым ножом и убили.
Они заманили его, чтобы отомстить. Это самый странный и позорный поступок, который можно себе представить
Джейк Билотта (слева) и Ян Макклург. Фото: соцсети
На месте преступления их застал новый сосед, убийцы в этот момент пытались спрятать тело в сумку. Шокированный парень выбежал на улицу и вызвал полицейских. Когда правоохранители приехали, Ян забаррикадировался в ванной, а Джейк попытался сбежать, но его удалось поймать. Обоим преступникам предъявлены обвинения в убийстве первой степени.