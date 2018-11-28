Стало известно, когда выйдет первое дополнение к Assassin’s Creed Odyssey
Фото: © Кадр из видео YouTube/Ubisoft Россия
В нём игроки познакомятся с Дариусом — персидским ассасином, положившим конец царствованию жестокого Ксеркса Первого.
Первый из трёх эпизодов сюжетного дополнения "Наследие первого клинка" к Assassin's Creed Odyssey выйдет 4 декабря. Геймеры в дополнении познакомятся с Дариусом — персидским ассасином, положившим конец царствованию жестокого Ксеркса Первого.
Дариус был первым владельцем скрытого клинка, который в будущем стал отличительной чертой братства. Герой ранее упоминался в других проектах по вселенной. Судя по видео, дополнение должно будет соединить некоторые сюжетные линии "Одиссеи" и прошлогодних "Истоков", представив нескольких уже знакомых противников.
Второй эпизод дополнения ("Тень наследия") выйдет в середине января. Заключительная глава ("Родословная") выйдет в начале марта.