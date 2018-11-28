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Опубликовано 28 ноября 2018, 17:40

Стало известно, когда выйдет первое дополнение к Assassin’s Creed Odyssey

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Ubisoft Россия

Фото: © Кадр из видео YouTube/Ubisoft Россия

В нём игроки познакомятся с Дариусом — персидским ассасином, положившим конец царствованию жестокого Ксеркса Первого.

Первый из трёх эпизодов сюжетного дополнения "Наследие первого клинка" к Assassin's Creed Odyssey выйдет 4 декабря. Геймеры в дополнении познакомятся с Дариусом — персидским ассасином, положившим конец царствованию жестокого Ксеркса Первого.

Дариус был первым владельцем скрытого клинка, который в будущем стал отличительной чертой братства. Герой ранее упоминался в других проектах по вселенной. Судя по видео, дополнение должно будет соединить некоторые сюжетные линии "Одиссеи" и прошлогодних "Истоков", представив нескольких уже знакомых противников.

Второй эпизод дополнения ("Тень наследия") выйдет в середине января. Заключительная глава ("Родословная") выйдет в начале марта.

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Сергей Сурепин
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