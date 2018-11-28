Рэпер Хаски поблагодарил Оксимирона, Басту и Нойза за поддержку — видео

Российский артист записал соответствующий ролик и опубликовал его в инстаграм-аккаунте papinomoloko.

Российский рэпер Хаски выразил благодарность коллегам за то, что они организовали концерт в его поддержку. В частности, он поблагодарил Оксимирона, Басту и Нойза.

По словам рэпера, часть полученных денег он обещает перечислить правозащитным организациям "Агора", "Открытая Россия".

Кроме того, Хаски выразил поддержку группам IC3PEAK и "Френдзона". Рэпер заявил, что хочет безвозмездно помочь каждому артисту, который попал в похожую ситуацию.