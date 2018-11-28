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Регион
Опубликовано 28 ноября 2018, 17:19

Рэпер Хаски поблагодарил Оксимирона, Басту и Нойза за поддержку — видео

Фото: &copy; VK/Хаски
Фото: © VK/Хаски

Российский артист записал соответствующий ролик и опубликовал его в инстаграм-аккаунте papinomoloko.

Российский рэпер Хаски выразил благодарность коллегам за то, что они организовали концерт в его поддержку. В частности, он поблагодарил Оксимирона, Басту и Нойза.

По словам рэпера, часть полученных денег он обещает перечислить правозащитным организациям "Агора", "Открытая Россия".

Кроме того, Хаски выразил поддержку группам IC3PEAK и "Френдзона". Рэпер заявил, что хочет безвозмездно помочь каждому артисту, который попал в похожую ситуацию.

Напомним, после отмены концерта в Краснодаре рэпер Хаски попытался выступить перед фанатами на улице, забравшись на чужую машину. За это его арестовали на 12 суток за хулиганство. За отказ пройти медицинское освидетельствование рэперу добавили ещё трое суток. Накануне суд отменил арест и Хаски выпустили из изолятора.

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Сергей Сурепин
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