Рэпер 6ix9ine выпустил альбом с Канье Уэстом и Ники Минаж

Бруклинский рэпер Даниэль Эрнандес официально выпустил новую пластинку Dummy Boy.

Ранее новый альбом рэпера Текаши 6ix9ine был слит в Сеть. Всего на альбоме можно найти тринадцать песен. Среди них совместные треки с Ники Минаж, Канье Уэстом и другими.

Напомним, 18 ноября рэпера арестовали. После этого ему, а также его четырём подельникам предъявили официальные обвинения по нескольким статьям. В настоящий момент Текаши грозит до 32 лет лишения свободы. Его обвиняют в покушении на убийство, рэкете, а также вооружённом разбое.