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Регион
Опубликовано 28 ноября 2018, 20:24

Рэпер 6ix9ine выпустил альбом с Канье Уэстом и Ники Минаж

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Luca Bruno

Фото: © AP Photo / Luca Bruno

Бруклинский рэпер Даниэль Эрнандес официально выпустил новую пластинку Dummy Boy.

Ранее новый альбом рэпера Текаши 6ix9ine был слит в Сеть. Всего на альбоме можно найти тринадцать песен. Среди них совместные треки с Ники Минаж, Канье Уэстом и другими.

Напомним, 18 ноября рэпера арестовали. После этого ему, а также его четырём подельникам предъявили официальные обвинения по нескольким статьям. В настоящий момент Текаши грозит до 32 лет лишения свободы. Его обвиняют в покушении на убийство, рэкете, а также вооружённом разбое.

Также до этого сообщалось о том, что рэпер будет находиться в тюрьме на протяжении 10 месяцев. Ему ограничили свободу до 4 сентября 2019 года — в этот день проведут суд.

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Сергей Сурепин
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