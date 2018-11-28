Режиссёр "Игры престолов" рассказал о "гестаповской" охране на площадке

Постановщик примерно половины эпизодов финального сезона шоу Дэвид Наттер рассказал в интервью подробности о съёмках.

Режиссёр сериала "Игра престолов" Дэвид Наттер дал интервью изданию Huffington Post. В частности, он затронул тему секретности на съёмочной площадке. Наттер прокомментировал слова актёра Лиама Каннингема, который заявил, что ему не удалось получить доступ к своему сценарию на защищённом планшете Apple iPad.

Иногда папарацци следят из невообразимых мест. Вплоть до операторских кранов и других сумасшедших локаций. Они стараются зацепить своими объективами всё, что происходит. Они были повсюду, везде Дэвид Наттер

По словам Наттера, в этот раз было принято решение убрать со съёмочной площадки бумагу — не было ничего бумажного. Режиссёр заявил, что команда хотела убедиться в том, что никто не узнает, что же произойдёт с героями культового сериала, поэтому в этом вопросе они дошли до высшей степени контроля. По словам Наттера, это было похоже на гестапо.

Режиссёр уверен, что такие меры безопасности будут сериалу только на пользу. Также он подтвердил, что съёмочная группа не пожалела времени, чтобы создать несколько фальшивых сцен, чтобы ввести в замешательство особенно любопытных охотников за сенсациями.