Ричард Гир назвал свои любимые сериалы

Популярный голливудский актёр выступил в рамках образовательного форума в Москве.

Ричард Гир посетил Москву для выступления на форуме Synergy Global в СК "Олимпийский". Популярный актёр ответил на вопросы о новых проектах, рассказал о том, как создавались старые, а также назвал свои любимые шоу.

Гир отметил, что основная проблема с новыми сценариями — это финансирование. Актёр признался, что в настоящий момент он находится в поиске денег. По словам Гира, оценивая проект, он обычно смотрит на режиссёра будущего фильма, на сценарий и собственного героя. Если актёру кажется, что не стоит выдавать это во Вселенную, то начинать работать над проектом он не будет.