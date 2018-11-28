Ричард Гир назвал свои любимые сериалы
Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
Популярный голливудский актёр выступил в рамках образовательного форума в Москве.
Ричард Гир посетил Москву для выступления на форуме Synergy Global в СК "Олимпийский". Популярный актёр ответил на вопросы о новых проектах, рассказал о том, как создавались старые, а также назвал свои любимые шоу.
Гир отметил, что основная проблема с новыми сценариями — это финансирование. Актёр признался, что в настоящий момент он находится в поиске денег. По словам Гира, оценивая проект, он обычно смотрит на режиссёра будущего фильма, на сценарий и собственного героя. Если актёру кажется, что не стоит выдавать это во Вселенную, то начинать работать над проектом он не будет.
Ричард Гир заявил, что у него не было ни одного лёгкого проекта. Фильм "Красотка" кажется лёгким, однако за этим стоит очень много работы, признался актёр. Среди своих любимых сериалов Ричард Гир выделяет "Клан Сопрано" и "Игру престолов".