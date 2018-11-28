Сценарист "Чёрной Пантеры" напишет сиквел экранизации игры Call of Duty
Фото: © flickr.com/BagoGames
Студия Activision Blizzard Studios пригласила сценариста Джо Роберта Коула написать продолжение экранизации популярного шутера.
Первый фильм будущего боевика по сценарию Кирана Фицджералда ("Сноуден") поставит Стефано Соллиме ("Убийца-2: Против всех"). Студия определилась с режиссёром, однако до сих пор не говорит, кто будет сниматься в боевике.
Сотрудники Activision Blizzard Studios не комментируют информацию о сиквеле. Предполагается, что студия хочет иметь на руках готовый сценарий ещё до того, как в 2019 году начнётся производство дебютной ленты.
Сам же фильм будет основан на серии шутеров от первого лица. Call of Duty — одна из самых популярных серий игр, которая объединена темой войны. Действие первых игр серии развивалось в период Второй мировой войны, а позже разработчики переключились на современные конфликты.