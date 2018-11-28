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Опубликовано 28 ноября 2018, 19:42

Сценарист "Чёрной Пантеры" напишет сиквел экранизации игры Call of Duty

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/BagoGames

Фото: © flickr.com/BagoGames

Студия Activision Blizzard Studios пригласила сценариста Джо Роберта Коула написать продолжение экранизации популярного шутера.

Первый фильм будущего боевика по сценарию Кирана Фицджералда ("Сноуден") поставит Стефано Соллиме ("Убийца-2: Против всех"). Студия определилась с режиссёром, однако до сих пор не говорит, кто будет сниматься в боевике.

Сотрудники Activision Blizzard Studios не комментируют информацию о сиквеле. Предполагается, что студия хочет иметь на руках готовый сценарий ещё до того, как в 2019 году начнётся производство дебютной ленты.

Сам же фильм будет основан на серии шутеров от первого лица. Call of Duty — одна из самых популярных серий игр, которая объединена темой войны. Действие первых игр серии развивалось в период Второй мировой войны, а позже разработчики переключились на современные конфликты.

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Сергей Сурепин
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