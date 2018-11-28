Сценарист "Чёрной Пантеры" напишет сиквел экранизации игры Call of Duty

Студия Activision Blizzard Studios пригласила сценариста Джо Роберта Коула написать продолжение экранизации популярного шутера.

Первый фильм будущего боевика по сценарию Кирана Фицджералда ("Сноуден") поставит Стефано Соллиме ("Убийца-2: Против всех"). Студия определилась с режиссёром, однако до сих пор не говорит, кто будет сниматься в боевике.

Сотрудники Activision Blizzard Studios не комментируют информацию о сиквеле. Предполагается, что студия хочет иметь на руках готовый сценарий ещё до того, как в 2019 году начнётся производство дебютной ленты.