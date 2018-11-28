Фанаты раскрыли тайну имён персонажей "Игры престолов"

Стало известно, что лорда Риверрана по имени Кермит Талли сравнили с лягушкой Кермит (самый популярный из персонажей "Маппет-шоу"). Оскар Талли, который упоминается в книге, описан автором как "зелёный и проклятый" человек. Фанаты сравнили его с Оскаром Ворчуном из "Улицы Сезам".

Помимо этого, отсылки к маппетам Элмо и Гровер поклонники обнаружили и в книге "Мир льда и пламени" Мартина, которая вышла в 2014 году. Фанаты уверены в том, что кроссовер этих двух вселенных мог бы стать самым удачным проектом. Также некоторые из фанатов считают, что свинка Мисс Пигги отлично подошла бы на роль Серсеи Ланнистер.