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Опубликовано 28 ноября 2018, 19:42

Фанаты раскрыли тайну имён персонажей "Игры престолов"

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Wiyre Media&nbsp;

Фото: © flickr.com/Wiyre Media 

Поклонники популярного американского сериала нашли отсылки к персонажам юмористической программы "Маппет-шоу".

20 ноября в США вышла последняя книга серии "Пламя и кровь", которую написал Джордж Мартин. Фанаты произведения обнаружили необычные сходства с юмористическим шоу.

Стало известно, что лорда Риверрана по имени Кермит Талли сравнили с лягушкой Кермит (самый популярный из персонажей "Маппет-шоу"). Оскар Талли, который упоминается в книге, описан автором как "зелёный и проклятый" человек. Фанаты сравнили его с Оскаром Ворчуном из "Улицы Сезам".

Помимо этого, отсылки к маппетам Элмо и Гровер поклонники обнаружили и в книге "Мир льда и пламени" Мартина, которая вышла в 2014 году. Фанаты уверены в том, что кроссовер этих двух вселенных мог бы стать самым удачным проектом. Также некоторые из фанатов считают, что свинка Мисс Пигги отлично подошла бы на роль Серсеи Ланнистер.

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Сергей Сурепин
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