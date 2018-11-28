Звезда "Игры престолов" показала, как носить "леопарда с питоном"

Вечеринка британского бренда была посвящена запуску новой коллекции в коллаборации с телеведущей Фёрн Коттон. Для мероприятия, которое проходило в Лондоне, английская актриса выбрала образ, который полностью был собран в масс-маркете.

Напомним, недавно стало известно, что 36-летняя Натали Дормер рассталась со своим женихом. Они были вместе одиннадцать лет. Актриса познакомилась с режиссёром Энтони Бирном в 2007 году на съёмках "Тюдоров". Пара обручилась в 2011 году в Ирландии.