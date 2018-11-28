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Опубликовано 28 ноября 2018, 19:41

Режиссёры Marvel посетили съёмочную площадку сериала "Мандалорец"

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;n_novosti

Фото: © Twitter / n_novosti

Джон Фавро опубликовал фотографию со съёмок своего нового шоу по мотивам "Звёздных войн".

На фотографии шоураннер сериала "Мандалорец" запечатлён с режиссёрами фильмов киновселенной Marvel. На фото можно увидеть братьев Руссо ("Мстители: Война бесконечности"), Тайку Вайтити ("Тор: Рагнарёк"), а также Пейтона Рида ("Человек-муравей"). Что же касается самого Фавро, то он ранее снял первые две части "Железного человека".

Действие сюжета "Мандалореца" развернётся после падения Галактической империи, а также до возникновения Первого ордена. Зрители будут наблюдать за нелёгкой судьбой одинокого стрелка, который обитает в отдалённых уголках галактики, где не действуют законы Новой республики.

Всего будет десять эпизодов. Бюджет шоу — сто миллионов долларов. Премьера ожидается во второй половине 2019 года на стриминговой площадке Disney+. Одну из главных ролей исполнил Педро Паскаль ("Игра престолов").

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Сергей Сурепин
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