Режиссёры Marvel посетили съёмочную площадку сериала "Мандалорец"

Джон Фавро опубликовал фотографию со съёмок своего нового шоу по мотивам "Звёздных войн".

На фотографии шоураннер сериала "Мандалорец" запечатлён с режиссёрами фильмов киновселенной Marvel. На фото можно увидеть братьев Руссо ("Мстители: Война бесконечности"), Тайку Вайтити ("Тор: Рагнарёк"), а также Пейтона Рида ("Человек-муравей"). Что же касается самого Фавро, то он ранее снял первые две части "Железного человека".

Действие сюжета "Мандалореца" развернётся после падения Галактической империи, а также до возникновения Первого ордена. Зрители будут наблюдать за нелёгкой судьбой одинокого стрелка, который обитает в отдалённых уголках галактики, где не действуют законы Новой республики.