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Опубликовано 28 ноября 2018, 20:30

Детали компьютера сыграли песню Bohemian Rhapsody группы Queen — видео

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;n_novosti

Фото: © Twitter / n_novosti

Видео опубликовал польский инженер Павел Задрозняк в рамках своего проекта на YouTube.

Поляк записал кавер-версию песни Bohemian Rhapsody британской группы Queen. Для этого он использовал так называемый флоппотрон.

Floppotron — это гаджет, который состоит из 64 флоппи-дисководов, 8 жёстких дисков, модема и 2 планшетных сканеров. Вся эта конструкция может издавать множество звуков на разной высоте, когда детали приводятся в движение с различной скоростью.

До этого польский инженер делал кавер-версии на другие популярные мелодии и песни. Например, на его канале можно услышать главную тему телесериала "Игра престолов", "Имперский марш" из киносаги "Звёздные войны", композицию Sweet Dreams группы Eurythmics, Seven Nation Army коллектива The White Stripes.

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Сергей Сурепин
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