Детали компьютера сыграли песню Bohemian Rhapsody группы Queen — видео

Видео опубликовал польский инженер Павел Задрозняк в рамках своего проекта на YouTube.

Поляк записал кавер-версию песни Bohemian Rhapsody британской группы Queen. Для этого он использовал так называемый флоппотрон.

Floppotron — это гаджет, который состоит из 64 флоппи-дисководов, 8 жёстких дисков, модема и 2 планшетных сканеров. Вся эта конструкция может издавать множество звуков на разной высоте, когда детали приводятся в движение с различной скоростью.