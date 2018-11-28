Роберт Де Ниро подтвердил развод с женой после 20 лет брака

Неделю назад в Сети появилась информация о том, что популярный актёр расстаётся с Грейс Хайтауэр.

Американский актёр Роберт Де Ниро (обладатель двух "Оскаров") подтвердил, что разводится с женой Грейс Хайтауэр. В браке пара пробыла двадцать лет.

Легенда кино Де Ниро впервые высказался о своём разрыве 27 ноября. По словам актёра, его с Грейс объединяют двое замечательных детей, а в настоящий момент они вступают в переходный период отношений. Актёр называет этот процесс очень сложным, но конструктивным.