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Опубликовано 28 ноября 2018, 20:30

Роберт Де Ниро подтвердил развод с женой после 20 лет брака

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;n_novosti

Фото: © Twitter / n_novosti

Неделю назад в Сети появилась информация о том, что популярный актёр расстаётся с Грейс Хайтауэр.

Американский актёр Роберт Де Ниро (обладатель двух "Оскаров") подтвердил, что разводится с женой Грейс Хайтауэр. В браке пара пробыла двадцать лет.

Легенда кино Де Ниро впервые высказался о своём разрыве 27 ноября. По словам актёра, его с Грейс объединяют двое замечательных детей, а в настоящий момент они вступают в переходный период отношений. Актёр называет этот процесс очень сложным, но конструктивным.

Также Де Ниро заявил, что считает Грейс великолепной матерью и просит всех об уважении к их личному пространству, потому что теперь они развивают отношения в качестве партнёров по воспитанию детей.

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Сергей Сурепин
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