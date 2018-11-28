Роберт Де Ниро подтвердил развод с женой после 20 лет брака
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Неделю назад в Сети появилась информация о том, что популярный актёр расстаётся с Грейс Хайтауэр.
Американский актёр Роберт Де Ниро (обладатель двух "Оскаров") подтвердил, что разводится с женой Грейс Хайтауэр. В браке пара пробыла двадцать лет.
Легенда кино Де Ниро впервые высказался о своём разрыве 27 ноября. По словам актёра, его с Грейс объединяют двое замечательных детей, а в настоящий момент они вступают в переходный период отношений. Актёр называет этот процесс очень сложным, но конструктивным.
Также Де Ниро заявил, что считает Грейс великолепной матерью и просит всех об уважении к их личному пространству, потому что теперь они развивают отношения в качестве партнёров по воспитанию детей.