Сериал "Игра престолов" получит специальный эпизод

Канал HBO подтвердил, что в шоу появятся актёры из первых сезонов, в том числе Шон Бин в роли Неда Старка.

Специальный эпизод был снят в конце 2018 года в Белфасте. Его не будут показывать в эфире. Об этом сообщает EW.

По задумке авторов шоу, эпизод войдёт в специальное издание всей "Игры престолов" на видео. Его HBO планирует выпустить после финала сериала в 2019 году.