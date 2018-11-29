Сериал "Игра престолов" получит специальный эпизод
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Канал HBO подтвердил, что в шоу появятся актёры из первых сезонов, в том числе Шон Бин в роли Неда Старка.
Специальный эпизод был снят в конце 2018 года в Белфасте. Его не будут показывать в эфире. Об этом сообщает EW.
По задумке авторов шоу, эпизод войдёт в специальное издание всей "Игры престолов" на видео. Его HBO планирует выпустить после финала сериала в 2019 году.
В настоящий момент нет информации, что именно покажут в специальном эпизоде. Предполагается, что он будет посвящён флешбэкам персонажей или просто будет "фильмом о фильме". У выпуска будет "ведущий", которым стал Конан О’Брайен. Помимо Шона Бина, в эпизоде может появиться Джейсон Момоа в роли кхала Дрого.