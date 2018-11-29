Названы самые популярные хетчбэки в России
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Опубликован рейтинг самых распространённых в России моделей хетчбэков. Список составило аналитическое агентство "Автостат".
Первую пятёрку рейтинга составляет продукция компании "АвтоВАЗ". Лидер рейтинга — LADA 2109: в России насчитывается 850 тысяч авто этой модели.
Далее идёт четырнадцатая модель — её показатель равен 774 тысячам авто. Замыкает тройку ВАЗ 2112, которому отдают предпочтение около 469 тысяч россиян. На четвёртом месте расположился автомобиль "Ока" — около 401 тысячи жителей России владеют этим авто. На пятом месте находится "восьмёрка" — 325 тысяч авто.
Самая популярная иномарка — Renault Sandero (288 тысяч авто). В топ-10 входят Lada Kalina, Ford Focus, Daewoo Matiz и Lada Priora.