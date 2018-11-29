Названы самые популярные хетчбэки в России

Первую пятёрку рейтинга составляет продукция компании "АвтоВАЗ". Лидер рейтинга — LADA 2109: в России насчитывается 850 тысяч авто этой модели.

Далее идёт четырнадцатая модель — её показатель равен 774 тысячам авто. Замыкает тройку ВАЗ 2112, которому отдают предпочтение около 469 тысяч россиян. На четвёртом месте расположился автомобиль "Ока" — около 401 тысячи жителей России владеют этим авто. На пятом месте находится "восьмёрка" — 325 тысяч авто.