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Опубликовано 28 ноября 2018, 22:30

Названы самые популярные хетчбэки в России

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;n_novosti

Фото: © Twitter / n_novosti

Опубликован рейтинг самых распространённых в России моделей хетчбэков. Список составило аналитическое агентство "Автостат".

Первую пятёрку рейтинга составляет продукция компании "АвтоВАЗ". Лидер рейтинга — LADA 2109: в России насчитывается 850 тысяч авто этой модели.

Далее идёт четырнадцатая модель — её показатель равен 774 тысячам авто. Замыкает тройку ВАЗ 2112, которому отдают предпочтение около 469 тысяч россиян. На четвёртом месте расположился автомобиль "Ока" — около 401 тысячи жителей России владеют этим авто. На пятом месте находится "восьмёрка" — 325 тысяч авто.

Самая популярная иномарка — Renault Sandero (288 тысяч авто). В топ-10 входят Lada Kalina, Ford Focus, Daewoo Matiz и Lada Priora.

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Сергей Сурепин
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