Хабиб, Мик Джаггер и Ди Каприо увидели поражение "Ливерпуля" от ПСЖ

Прошлогодний финалист турнира максимально затруднил себе выход из группы Лиги чемпионов.

Главная афиша лигочемпионского вечера привлекла на парижский стадион многих звёзд. За игрой ПСЖ и "Ливерпуля" приехали понаблюдать чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо и легендарный вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер. С предпочтениями звёздных фанатов всё не совсем ясно. Доподлинно известно лишь, что голливудский актёр дружит с владельцем ПСЖ и поддерживает французский клуб.

All the stars are out for #PSGLIV!



Leonardo DiCaprio and Mick Jagger join Khabib Nurmagomedov at Parc des Princes this morning. #OptusSport #UCL pic.twitter.com/CxKUq0teAK — Optus Sport (@OptusSport) 28 ноября 2018 г.

Можно подумать, что британец Джаггер приехал поболеть за "Ливерпуль", однако он никогда публично не выражал любви к этой команде. Хабиб Нурмагомедов и вовсе любит периодически надевать футболки разных футбольных клубов.

У кого уж точно не было времени разбираться, кто за кого болеет, так это у футболистов "Ливерпуля" и ПСЖ. У команд сложилась предельно сложная ситуация в группе, где интрига перед последним туром закрутилась невероятным образом. Шансы на выход в плей-офф потеряла только "Црвена Звезда", а вот ПСЖ, "Наполи" и "Ливерпулю" придётся выяснять отношения в финальном раунде.

И задачу себе облегчили, пожалуй, только хозяева сегодняшнего матча, которые не без труда, но всё же обыграли финалиста прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов со счётом 2:1. Счёт после ошибки своего коллеги по цеху Вирджила Ван Дейка открыл Хуан Бернат.

Неймар с помощью добивания удвоил преимущество парижской команды после чумовой контратаки.

А гол Джеймса Милнера с пенальти стал для "Ливерпуля" лишь ложкой мёда в бочке дёгтя, но от поражения не спас.

Итоговый счёт матча — 2:1 в пользу ПСЖ. Французам в последнем туре нельзя проигрывать "Црвене Звезде", а "Ливерпуль" обязан побеждать "Наполи", если хочет попасть в плей-офф.