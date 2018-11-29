ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 ноября 2018, 22:21

Хабиб, Мик Джаггер и Ди Каприо увидели поражение "Ливерпуля" от ПСЖ

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Twitter/The Man/Optus Sport

Коллаж © L!FE. Фото © Twitter/The Man/Optus Sport

Прошлогодний финалист турнира максимально затруднил себе выход из группы Лиги чемпионов.

Главная афиша лигочемпионского вечера привлекла на парижский стадион многих звёзд. За игрой ПСЖ и "Ливерпуля" приехали понаблюдать чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо и легендарный вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер. С предпочтениями звёздных фанатов всё не совсем ясно. Доподлинно известно лишь, что голливудский актёр дружит с владельцем ПСЖ и поддерживает французский клуб.

Можно подумать, что британец Джаггер приехал поболеть за "Ливерпуль", однако он никогда публично не выражал любви к этой команде. Хабиб Нурмагомедов и вовсе любит периодически надевать футболки разных футбольных клубов.

У кого уж точно не было времени разбираться, кто за кого болеет, так это у футболистов "Ливерпуля" и ПСЖ. У команд сложилась предельно сложная ситуация в группе, где интрига перед последним туром закрутилась невероятным образом. Шансы на выход в плей-офф потеряла только "Црвена Звезда", а вот ПСЖ, "Наполи" и "Ливерпулю" придётся выяснять отношения в финальном раунде.

И задачу себе облегчили, пожалуй, только хозяева сегодняшнего матча, которые не без труда, но всё же обыграли финалиста прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов со счётом 2:1. Счёт после ошибки своего коллеги по цеху Вирджила Ван Дейка открыл Хуан Бернат.

Неймар с помощью добивания удвоил преимущество парижской команды после чумовой контратаки.

А гол Джеймса Милнера с пенальти стал для "Ливерпуля" лишь ложкой мёда в бочке дёгтя, но от поражения не спас.

Итоговый счёт матча — 2:1 в пользу ПСЖ. Французам в последнем туре нельзя проигрывать "Црвене Звезде", а "Ливерпуль" обязан побеждать "Наполи", если хочет попасть в плей-офф.

Скриншот с сайта uefa.com

Скриншот с сайта uefa.com

BannerImage
Дмитрий Садылко
  • Новости
  • Леонардо Ди Каприо
  • Мик Джаггер
  • ФК Ливерпуль
  • ФК ПСЖ
  • Хабиб Нурмагомедов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar