Маргарет Этвуд анонсировала продолжение романа "Рассказ служанки"

Канадская писательница Маргарет Этвуд объявила о том, что выпустит продолжение книги "Рассказ служанки".

Роман получил название "Заветы" (The Testaments). Его выход запланирован на 10 сентября 2019 года. Информация об этом появилась на официальном сайте писательницы Маргарет Этвуд.

Повествование в новом романе будет вестись от лица трёх героинь. Что же касается действия, то оно развернётся через пятнадцать лет после событий первой части.