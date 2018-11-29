"Мой прогноз — 2:1". Хабиб точно предсказал счёт матча ПСЖ — "Ливерпуль"

Российский чемпион UFC, как оказалось, отлично разбирается не только в смешанных единоборствах.

Одним из звёздных гостей на суперматче Лиги чемпионов ПСЖ — "Ливерпуль" стал российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Перед началом игры игры он дал интервью телевидению парижского клуба, в котором сделал ставку на счёт, которая, как показала игра, сбылась абсолютно точно.

— Спасибо большое, ребята. Я впервые в Париже, во Франции. Знаю, что это очень важный матч для ПСЖ. "Ливерпуль" — очень сложный соперник, они сейчас в отличной форме, должен получиться хороший матч. Мой прогноз — 2:1, ПСЖ победит "Ливерпуль", — заключил Хабиб.