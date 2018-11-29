Учителя рассказали, почему современные дети лучше прошлых поколений

В настоящий момент в мире бытует мнение, что современные подростки ленивы, зависимы от гаджетов и несамостоятельны. Учителя опровергли этот стереотип.

Один из пользователей форума Reddit задал учителям вопрос по поводу того, какие позитивные тенденции они отмечают у молодого поколения в наше время. Обсуждение уже собрало более 12 тысяч комментариев.

Педагоги отметили, что современные школьники и студенты намного добрее, чем были прежде. Они проявляют больше толерантности и эмпатии, а также умеют ставить себя на место других людей. Помимо этого, современные дети достаточно гибки и без особых трудностей адаптируются к изменениям в мире и в классе.