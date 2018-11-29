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Регион
Опубликовано 28 ноября 2018, 23:20

Учителя рассказали, почему современные дети лучше прошлых поколений

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;n_novosti

Фото: © Twitter / n_novosti

В настоящий момент в мире бытует мнение, что современные подростки ленивы, зависимы от гаджетов и несамостоятельны. Учителя опровергли этот стереотип.

Один из пользователей форума Reddit задал учителям вопрос по поводу того, какие позитивные тенденции они отмечают у молодого поколения в наше время. Обсуждение уже собрало более 12 тысяч комментариев.

Педагоги отметили, что современные школьники и студенты намного добрее, чем были прежде. Они проявляют больше толерантности и эмпатии, а также умеют ставить себя на место других людей. Помимо этого, современные дети достаточно гибки и без особых трудностей адаптируются к изменениям в мире и в классе.

Также учителя отметили большую заинтересованность молодого поколения сферой политики, экологии и экономики. В частности, дети стараются следить за ситуацией в мире, а также формируют собственную позицию по поводу происходящего. Кроме того, их в большей степени волнует проблема загрязнения планеты.

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Сергей Сурепин
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