Учителя рассказали, почему современные дети лучше прошлых поколений
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В настоящий момент в мире бытует мнение, что современные подростки ленивы, зависимы от гаджетов и несамостоятельны. Учителя опровергли этот стереотип.
Один из пользователей форума Reddit задал учителям вопрос по поводу того, какие позитивные тенденции они отмечают у молодого поколения в наше время. Обсуждение уже собрало более 12 тысяч комментариев.
Педагоги отметили, что современные школьники и студенты намного добрее, чем были прежде. Они проявляют больше толерантности и эмпатии, а также умеют ставить себя на место других людей. Помимо этого, современные дети достаточно гибки и без особых трудностей адаптируются к изменениям в мире и в классе.
Также учителя отметили большую заинтересованность молодого поколения сферой политики, экологии и экономики. В частности, дети стараются следить за ситуацией в мире, а также формируют собственную позицию по поводу происходящего. Кроме того, их в большей степени волнует проблема загрязнения планеты.