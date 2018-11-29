Сильвестр Сталлоне попрощался с ролью Рокки Бальбоа
Фото: © Twitter / n_novosti
Популярный американский актёр играл культового боксёра в фильмах более сорока лет.
Сильвестр Сталлоне опубликовал в своём инстаграм-аккаунте новое видео, которое, по всей видимости, было снято на площадке фильма "Крид-2". В нём актёр попрощался с образом боксёра Рокки Бальбоа.
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I am reposting this because there was a technical difficulty. I just want to thank everyone around the whole wide World for taking the Rocky family into their hearts for over 40 years. It’s been my Ultimate privilege to have been able to create and play this meaningful character. Though it breaks my heart, Sadly all things must pass... and end. I love you Kind and generous people , and The most wonderful thing of all , is that ROCKY will never die because he lives on in you ....
Актёр заявил, что это был его "последний забег". Сталлоне передал эстафету Майклу Джордану, исполнителю роли Адониса Джонсона (сына друга Рокки, бывшего чемпиона Аполло Крида). Актёр поблагодарил фанатов, сказав, что для него было огромной честью играть Рокки.
Напомним, впервые Сталлоне сыграл Бальбоа в фильме 1976 года, сценарий к которому он написал сам. Фильм получил три премии "Оскар": за лучшую работу режиссёра, лучший фильм и лучший монтаж. Фильм "Крид-2" выходит в России 10 января — Рокки появится на экране в последний раз.