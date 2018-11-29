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Опубликовано 29 ноября 2018, 00:08

Сильвестр Сталлоне попрощался с ролью Рокки Бальбоа

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;n_novosti

Фото: © Twitter / n_novosti

Популярный американский актёр играл культового боксёра в фильмах более сорока лет.

Сильвестр Сталлоне опубликовал в своём инстаграм-аккаунте новое видео, которое, по всей видимости, было снято на площадке фильма "Крид-2". В нём актёр попрощался с образом боксёра Рокки Бальбоа.

Актёр заявил, что это был его "последний забег". Сталлоне передал эстафету Майклу Джордану, исполнителю роли Адониса Джонсона (сына друга Рокки, бывшего чемпиона Аполло Крида). Актёр поблагодарил фанатов, сказав, что для него было огромной честью играть Рокки.

Напомним, впервые Сталлоне сыграл Бальбоа в фильме 1976 года, сценарий к которому он написал сам. Фильм получил три премии "Оскар": за лучшую работу режиссёра, лучший фильм и лучший монтаж. Фильм "Крид-2" выходит в России 10 января — Рокки появится на экране в последний раз.

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Сергей Сурепин
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