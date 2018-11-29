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Регион
Опубликовано 29 ноября 2018, 06:58

Шведские СМИ оценили успехи РФ в сельском хозяйстве

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Самой быстрорастущей отраслью экономики России является сельское хозяйство. Об этом пишет шведское издание Lantbrukets Affärstidning.

В журнале сказано, что за 20 лет Россия не только избавилась от зависимости от импорта, но и стала одним из самых важных игроков на экспортном рынке.

В частности, РФ является ведущим экспортёром пшеницы и вторым в мире производителем зерновых культур.

По мнению автора статьи, это стало возможным благодаря многолетним инвестициям в сельское хозяйство. Отмечается, что теперь Россия продаёт "больше продуктов сельского хозяйства, чем единиц оружия".

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Артём Зуев
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