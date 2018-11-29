Легенда снова рядом. Что такое PlayStation Classic и нужно ли её покупать

Оглавление Как им такое в голову пришло Что мы получаем Технические аспекты Покупать или нет Вместо вердикта

Как им такое в голову пришло

Компания Sony была не первой, где додумались, что можно начать "косить бабло" с фанатов ретро-игр, продавая им старые игры в новой упаковке за неадекватные деньги. Первопроходцами, если их так можно назвать, в этом деле была другая японская компания — Nintendo. Именно создатели "Марио" и "Зельды" в 2016 году решили взорвать рынок и опустошить кошельки геймеров релизом миниатюрной версии Nintendo Entertainment System. Консоль получила название NES Classic Edition и сорвала куш. Японцы поняли, что на фанатах ретро-игр можно с лёгкостью зарабатывать миллионы, поэтому спустя год выходит ещё одна миниатюрная консоль — Super NES Classic Edition. Консоль с ретро-играми была настолько востребована среди геймеров по всему миру, что из-за ажиотажа коробки с классическими играми просто закончились, а самой Nintendo пришлось делать перевыпуск: первой партии NES Classic Edition на всех не хватило. Новые поставки начались 29 июня. И приставка второй раз совершила фурор, став самой продаваемой консолью июня 2018 года в США, обогнав PlayStation 4 и Xbox One. На данный момент продано более 3,6 миллиона приставок. Пройти мимо успеха "брата по рынку" компания Sony не могла. Так и появилась консоль PlayStation Classic, включающая в себя 20 ретро-игр.

Что мы получаем

Так как Sony пошла по стопам Nintendo, то в компании тоже решили выпустить миниатюрную версию первой PlayStation. Новая консоль отличается от оригинала своими габаритами — PlayStation Classic на 45 процентов меньше, она оснащена современными разъёмами USB и HDMI. Также в комплекте идут два контроллера, которые подключаются к консоли по проводу (как в старые добрые времена), правда, без вибрации. А бонусом к ретро-играм разработчики предоставляют возможность сохранять прогресс и начинать игру с удачного момента в случае смерти, тем самым экономя время и не проходя все уровни заново. Всего в Sony предусмотрели пятнадцать слотов сохранений для каждой из 20 предустановленных игр, чего должно быть вполне достаточно.

Что же касается самих игр, которые попали на миниатюрную PlayStation, то среди них вы найдёте: Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Qube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr Driller, Oddworld: Abe’s Oddysee, Rayman, Resident Evil Director’s Cut, Revelations: Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter II Turbo, Syphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy’s Rainbow Six, Twisted Metal и Wild Arms. При оформлении предварительного заказа купить консоль PlayStation Classic можно за 7999 рублей. После официального старта продаж, который запланирован на 3 декабря, миниатюрная приставка с ретро-играми будет стоить 8999 рублей.

Технические аспекты

Скриншот видео: youtube/PlayStation

К компании Sony есть несколько вопросов. И все они негативного характера. Дело в том, что ретро-консоль PlayStation Classic работает на основе бесплатного эмулятора PCSX ReARMed с открытым исходным кодом. Таким образом, фактически японцы продают своим верным поклонникам файлы, которые без проблем можно найти в интернете за ноль рублей ноль копеек. Так как все игры не первой свежести, то запустить их через эмулятор можно даже на самом слабом ноутбуке, а для удобства — лишь обзавестись джойстиком, который уже стал стандартным атрибутом любого геймера.

Ещё одной "особенностью" миниатюрной консоли стало наличие игр разных региональных версий. Оказалось, что из двадцати предустановленных тайтлов есть те, которые издавались для европейского рынка, а именно: Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Grand Theft Auto, Jumping Flash, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six. Почему это проблема? Дело в том, что европейские версии игр были адаптированы под телевизоры, которые работали с частотой 50 Гц (именно такие телевизоры чаще всего встречались в европейских странах). Что же касается новых консолей и телевизоров, то они работают согласно стандарту HDTV уже на 60 Гц. Из-за этого вышеперечисленные шесть игр (в том числе бессмертная классика в лице первой Grand Theft Auto и третий Tekken) будут работать на 17 процентов медленнее оригинала (это касается как частоты кадров, так и скорости игрового процесса), а изображение при этом, как пишут эксперты, постоянно дрожит. Удовольствия от такой игры, само собой, получить трудно, разве что через силу.

Покупать или нет

Скриншот видео: youtube/PlayStation

Ради того, чтобы поиграть и удовлетворить свои ностальгические чувства, — точно нет.

Во-первых, все эти игры можно запустить на любом компьютере и ноутбуке без каких-либо технических трудностей. И сделать это абсолютно бесплатно, а также с удобным для себя геймпадом (например, в Tom Clancy's Rainbow Six — шутер от первого лица — будет крайне больно играть на джойстиках без стиков, а именно такие и идут в комплекте с PlayStation Classic).

Во-вторых, необоснованный ценник. За девять тысяч рублей нам продают только двадцать игр, большая часть из которых не представляет собой ценности (а многие из них либо уже были переизданы, либо появлялись на смартфонах). Очередная попытка выкачать деньги из фанатов, которые, скорее всего, даже коробку миниатюрной консоли открывать не будут.

Купить PlayStation Classic можно по трём причинам.

Во-первых, сделать подарок. Учитывая, что совсем скоро зимние праздники, это может быть отличным выходом при отсутствии адекватных идей. Либо же можно скинуться с друзьями на консоль с ретро-играми и презентовать её одному из своих товарищей на день рождения — почему бы и нет.

Во-вторых, добавить себе в коллекцию. Если уже совсем нет сил сопротивляться ностальгии, то PlayStation Classic может выполнить функцию пылесборника на вашей полке рядом с фигурками и комиксами. Возможно, пригодится, чтобы открывать пиво, кто знает.

И в-третьих, использовать ретро-консоль в качестве инвестиций. Это, конечно, не новый биткоин, но пару тысяч сверху точно можно заработать. Такая ситуация уже была с мини-консолями Nintendo, когда в магазинах по всему миру нельзя было приобрести NES Mini, а на аукционах (от eBay до Avito) появлялись лоты от трёх до десяти раз дороже оригинального ценника. Кто знает, может вам повезёт. Главное, не открывайте коробку и не срывайте этикетки — в этом случае товар тут же потеряет в цене несколько десятков процентов.

Вместо вердикта

Скриншот видео: youtube/PlayStation