Авторы Fallout 76 извинились за коллекционное издание с дешёвой сумкой

О том, что разработчики за 14 тысяч рублей продают пакет из нейлона, стало известно накануне.

Компания Bethesda ещё до старта продаж Fallout 76 анонсировала коллекционное издание игры. Оно должно было в себя включать, помимо шлема, карты и других предметов, холщовую сумку. На деле же разработчики положили туда фактически пакет из нейлона, при этом не предупредив геймеров об изменениях.

Как только фанаты серии начали скандалить, компания Bethesda принесла свои извинения пострадавшим, а также призвала всех недовольных владельцев коллекционного издания обратиться в техническую поддержку. В качестве компенсации разработчики решили подарить геймерам 500 атомов (это внутренняя валюта Fallout 76), что равноценно 249 рублям.