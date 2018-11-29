Актёр из "Игры престолов" работает над сериалом "Ведьмак" от Netflix

Словацкий актёр и каскадёр Владимир Фурдик, сыгравший Короля Ночи в эпичном шоу, теперь работает с конкурентами.

Оказалось, что актёр из "Игры престолов" перешёл в новый проект ещё в 2016 году (тогда у HBO уже было шесть сезонов "Игры престолов"). В настоящий момент Владимир Фурдик работает над многообещающим фэнтезийным проектом "Ведьмак" от Netflix.

По словам артиста, сыгравшего ранее Короля Ночи, он будет заниматься постановкой трюковых сцен. Кроме того, на его плечи упали курирование хореографии боёв, а также руководство группой каскадёров, которые будут задействованы при работе над сериалом "Ведьмак".