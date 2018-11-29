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Опубликовано 29 ноября 2018, 12:20

Netflix выпустит сериал по культовому аниме "Ковбой Бибоп"

Кадр фильма &ldquo;Ковбой Бибоп&rdquo;/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма “Ковбой Бибоп”/ © Кинопоиск

Стриминговая площадка планирует выпустить игровой сериал, который будет основан на японском шоу.

Всего в Netflix заказали десять эпизодов сериала по мотивам "Ковбоя Бибопа". Проектом будет заниматься студия Tomorrow Studios совместно с Sunrise. Последняя сделала оригинальное аниме.

Сценарий первой серии напишет Кристофер Йост (он работал над фильмом "Тор: Рагнарёк"). Что же касается режиссёра оригинального аниме Синъитиро Ватанабэ, то он выступит консультантом будущего сериала. Информации об актёрском составе, как и о дате релиза сериала, пока нет. Предполагается, что производство шоу начнётся в апреле 2019 года.

Напомним, "Ковбой Бибоп" — это аниме-сериал 1998 года. Он рассказывает о приключениях группы наёмников в постапокалиптическом будущем (2071 год). "Бибопа" принято считать одним из лучших аниме всех времён.

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Сергей Сурепин
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