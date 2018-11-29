Создатель комикса "Ходячие мертвецы" снимет новый сериал про Россию

Идея проекта Киркмана заключается в том, чтобы показать жизнь за 5 лет до того, как на Землю упал гигантский метеорит — он покончит с цивилизацией и человечеством. Изначально предполагалось, что сериал "Пять лет" будет снят только для Кореи (об этом Киркман говорил ещё в 2016 году). Теперь же запланировано пять сезонов шоу, действие которого происходить будет в России, Корее, Великобритании, Латинской Америке, Германии, Индии, Китае, Италии.