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Опубликовано 29 ноября 2018, 14:15

Создатель комикса "Ходячие мертвецы" снимет новый сериал про Россию

Фото: &copy; twitter/Robert Kirkman

Фото: © twitter/Robert Kirkman

Роберт Киркман готовит новый амбициозный международный проект, который получит название "Пять лет".

Над новым проектом создателя комикса "Ходячие мертвецы" работает студия Роберта Киркмана Skybound Entertainment, а также медиакомпания Entertainment One (Канада). Об этом сообщает Deadline.

Идея проекта Киркмана заключается в том, чтобы показать жизнь за 5 лет до того, как на Землю упал гигантский метеорит — он покончит с цивилизацией и человечеством. Изначально предполагалось, что сериал "Пять лет" будет снят только для Кореи (об этом Киркман говорил ещё в 2016 году). Теперь же запланировано пять сезонов шоу, действие которого происходить будет в России, Корее, Великобритании, Латинской Америке, Германии, Индии, Китае, Италии.

По словам Киркмана, для каждой из стран и областей будет локализована собственная версия, которая учитывает местные реалии. В настоящий момент неизвестно, насколько будут отличаться между собой эти версии.

Исполнительными продюсерами сериала "Пять лет" выступят Киркман, Дэвид Альперт, Брайан Фёрст и Шон Фёрст. О дате выхода и начале съёмок пока ничего не говорят.

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Сергей Сурепин
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