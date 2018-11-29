Создатель комикса "Ходячие мертвецы" снимет новый сериал про Россию
Фото: © twitter/Robert Kirkman
Роберт Киркман готовит новый амбициозный международный проект, который получит название "Пять лет".
Над новым проектом создателя комикса "Ходячие мертвецы" работает студия Роберта Киркмана Skybound Entertainment, а также медиакомпания Entertainment One (Канада). Об этом сообщает Deadline.
Идея проекта Киркмана заключается в том, чтобы показать жизнь за 5 лет до того, как на Землю упал гигантский метеорит — он покончит с цивилизацией и человечеством. Изначально предполагалось, что сериал "Пять лет" будет снят только для Кореи (об этом Киркман говорил ещё в 2016 году). Теперь же запланировано пять сезонов шоу, действие которого происходить будет в России, Корее, Великобритании, Латинской Америке, Германии, Индии, Китае, Италии.
По словам Киркмана, для каждой из стран и областей будет локализована собственная версия, которая учитывает местные реалии. В настоящий момент неизвестно, насколько будут отличаться между собой эти версии.
Исполнительными продюсерами сериала "Пять лет" выступят Киркман, Дэвид Альперт, Брайан Фёрст и Шон Фёрст. О дате выхода и начале съёмок пока ничего не говорят.