В честь злодея Таноса из "Мстителей" назвали динозавра

Волна фильмов про супергероев настолько широко распространилась, что в честь них уже называют животных.

В журнале History Biology появилась информация о том, что одного из плотоядных динозавров назвали Thanos Simonattoi. Сам динозавр обитал в Бразилии во время позднего мелового периода, около 145 миллионов лет назад. Об этом сообщает SyFy.

Персонаж Танос стал особенно популярен после выхода фильма "Мстители: Война бесконечности", премьера которого состоялась в мае 2018 года. Танос, которого сыграл Джош Бролин, стал главным антагонистом команды супергероев.