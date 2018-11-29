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Опубликовано 29 ноября 2018, 14:05

В честь злодея Таноса из "Мстителей" назвали динозавра

Кадр из фильма &ldquo;Мстители: Война бесконечности&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Мстители: Война бесконечности”/kinopoisk.ru

Волна фильмов про супергероев настолько широко распространилась, что в честь них уже называют животных.

В журнале History Biology появилась информация о том, что одного из плотоядных динозавров назвали Thanos Simonattoi. Сам динозавр обитал в Бразилии во время позднего мелового периода, около 145 миллионов лет назад. Об этом сообщает SyFy.

Персонаж Танос стал особенно популярен после выхода фильма "Мстители: Война бесконечности", премьера которого состоялась в мае 2018 года. Танос, которого сыграл Джош Бролин, стал главным антагонистом команды супергероев.

Напомним, что Бролина в образе Таноса зрители увидят и в 2019 году в четвёртой части "Мстителей". Премьера фильма запланирована на 25 апреля.

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Сергей Сурепин
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