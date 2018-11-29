Мама Ямайка. Регги включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Специалисты внимательно послушали музыку Боба Марли и вынесли вердикт: это о любви и человечности.
Эксперты ЮНЕСКО включили регги в список нематериального культурного наследия человечества. Этот музыкальный стиль, зародившийся на Ямайке в конце 60-х годов XX века, внёс существенный "вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности", говорится в официальном заявлении организации.
На данный момент в список нематериального наследия ЮНЕСКО входит около 500 культурных явлений. Есть среди них и кейсы с русскими корнями, например якутский героический эпос "Олонхо".
Что касается регги, то эту музыку развивала и популяризировала молодёжь из бедных кварталов. Изначально этот жанр являлся переработкой американского блюза на местный лад, но вскоре приобрёл свои уникальные темы и черты. Самым известным исполнителем этого стиля считается ямайский музыкант Боб Марли, умерший в 1981 году.