Nvidia обвинила конкурента в снижении цен на видеокарты
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Один из учредителей компании Хуан Женьсюнь дал понять, что рынок продукции обрушила фирма AMD.
По словам представителя компании Nvidia, именно конкурент виноват в снижении цен на видеокарты, так как AMD выпустила слишком много товара на рынок. По мнению Хуана Женьсюня, компания-конкурент снизила своими действиями ликвидность их собственной продукции.
Также на ситуацию повлияла "чёрная пятница", на которой видеокарты скупали десятками коробок. В настоящий момент рынок перенасыщен подобными гаджетами, поэтому, скорее всего, ожидать роста цен не стоит, что, само собой, угнетает руководство Nvidia.
При этом глава AMD Лиза Су заявила, что "депрессивная" ситуация продлится до начала 2019 года. Она считает, что цены на видеокарты могут снижаться вплоть до начала второго квартала будущего года, после чего будет смысл выпускать новую продукцию.