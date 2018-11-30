Nvidia обвинила конкурента в снижении цен на видеокарты

Один из учредителей компании Хуан Женьсюнь дал понять, что рынок продукции обрушила фирма AMD.

По словам представителя компании Nvidia, именно конкурент виноват в снижении цен на видеокарты, так как AMD выпустила слишком много товара на рынок. По мнению Хуана Женьсюня, компания-конкурент снизила своими действиями ликвидность их собственной продукции.

Также на ситуацию повлияла "чёрная пятница", на которой видеокарты скупали десятками коробок. В настоящий момент рынок перенасыщен подобными гаджетами, поэтому, скорее всего, ожидать роста цен не стоит, что, само собой, угнетает руководство Nvidia.