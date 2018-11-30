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Регион
Опубликовано 30 ноября 2018, 10:44

Геймеры разнесли в пух и прах Artifact, новую игру Valve

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/hOlyhexOr

Фото: © Кадр из видео YouTube/hOlyhexOr

Выход новой игры от создателей Dota 2 оказался омрачён достаточно жёсткой критикой со стороны пользователей.

Компания Valve (создатели Half-Life 2, CS:GO, Dota 2) выпустила игру в новом для себя жанре коллекционных карточных игр. Проект получил название Artifact и, в отличие от своих конкурентов, распространяется не бесплатно.

Игра в Steam стоит 1390 рублей. За покупку геймеры получают десять наборов карт, а также платную подписку на месяц в Dota 2 (обе игры создавались в одной вселенной). Геймеры раскритиковали Artifact за то, что в платной игре их практически заставляют платить ещё больше денег, чтобы дальше можно было играть.

В настоящий момент в Steam у игры только 59 процентов положительных отзывов. Пользователи сайта Metacritic оказались суровее — у игры сейчас 2,9 балла из 10 возможных. Геймерам также не нравится отсутствие рейтингового режима и высокая продолжительность боёв.

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Сергей Сурепин
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