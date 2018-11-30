Геймеры разнесли в пух и прах Artifact, новую игру Valve
Фото: © Кадр из видео YouTube/hOlyhexOr
Выход новой игры от создателей Dota 2 оказался омрачён достаточно жёсткой критикой со стороны пользователей.
Компания Valve (создатели Half-Life 2, CS:GO, Dota 2) выпустила игру в новом для себя жанре коллекционных карточных игр. Проект получил название Artifact и, в отличие от своих конкурентов, распространяется не бесплатно.
Игра в Steam стоит 1390 рублей. За покупку геймеры получают десять наборов карт, а также платную подписку на месяц в Dota 2 (обе игры создавались в одной вселенной). Геймеры раскритиковали Artifact за то, что в платной игре их практически заставляют платить ещё больше денег, чтобы дальше можно было играть.
В настоящий момент в Steam у игры только 59 процентов положительных отзывов. Пользователи сайта Metacritic оказались суровее — у игры сейчас 2,9 балла из 10 возможных. Геймерам также не нравится отсутствие рейтингового режима и высокая продолжительность боёв.