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Регион
Опубликовано 30 ноября 2018, 10:54

Fortnite сравнили с наркотической зависимостью

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Fortnite

Фото: © Кадр из видео YouTube/Fortnite

Такое заявление сделали журналисты Bloomberg, однако их тут же раскритиковал главный стример игры Ninja.

Авторы статьи на сайте Bloomberg провели аналогию между увлечением игрой Fortnite и наркотической зависимостью. Американскому стримеру Тайлеру Блевинсу (Ninja) это не понравилось. Главный стример Fortnite считает, что подобные проблемы могут возникать только у ужасных родителей, которые не понимают, как контролировать привычки собственных детей.

В материале Bloomberg журналисты решили собрать истории о детях, которые проводят за игрой в Fortnite по двенадцать часов в сутки. Дети просто не могут остановиться, поэтому родителям приходится отдавать их в специальные центры, где проводится реабилитация. Авторы статьи сравнивают Fortnite с употреблением наркотиков, так как, начав играть, уже сложно будет остановиться.

Напомним, в настоящий момент в Fortnite зарегистрировано 200 миллионов игроков. Ранее геймеры назвали шутер главной игрой года.

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Сергей Сурепин
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