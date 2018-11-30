Fortnite сравнили с наркотической зависимостью

Такое заявление сделали журналисты Bloomberg, однако их тут же раскритиковал главный стример игры Ninja.

Авторы статьи на сайте Bloomberg провели аналогию между увлечением игрой Fortnite и наркотической зависимостью. Американскому стримеру Тайлеру Блевинсу (Ninja) это не понравилось. Главный стример Fortnite считает, что подобные проблемы могут возникать только у ужасных родителей, которые не понимают, как контролировать привычки собственных детей.

В материале Bloomberg журналисты решили собрать истории о детях, которые проводят за игрой в Fortnite по двенадцать часов в сутки. Дети просто не могут остановиться, поэтому родителям приходится отдавать их в специальные центры, где проводится реабилитация. Авторы статьи сравнивают Fortnite с употреблением наркотиков, так как, начав играть, уже сложно будет остановиться.