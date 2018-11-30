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Опубликовано 30 ноября 2018, 11:05

Версия Path of Exile для PlayStation 4 выйдет позже запланированного срока

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/ Path of Exile

Фото: © Кадр из видео YouTube/ Path of Exile

Перенос многопользовательской ролевой игры, которая вышла на персональных компьютерах в 2013 году, снова задерживается.

Изначально разработчики Path of Exile планировали выпустить игру на PlayStation 4 в декабре 2018 года. Однако владельцам консоли придётся ещё немного подождать: команда перенесла релиз проекта на февраль будущего года.

Путь игры Path of Exile на консоли оказался достаточно тернистым. Дело в том, что на Xbox One игра появилась только в августе 2017 года. При этом с первоначального релиза прошло уже пять лет, а с выхода игры в Steam — два года.

Разработчики из студии Grinding Gear Games извинились перед геймерами. Они признались, что команда переоценила свои возможности. В студии рассчитывают на то, что версия игры для PlayStation 4 будет полностью готова к февралю, а геймеры получат доступ к полноценному продукту.

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Сергей Сурепин
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