Версия Path of Exile для PlayStation 4 выйдет позже запланированного срока

Перенос многопользовательской ролевой игры, которая вышла на персональных компьютерах в 2013 году, снова задерживается.

Изначально разработчики Path of Exile планировали выпустить игру на PlayStation 4 в декабре 2018 года. Однако владельцам консоли придётся ещё немного подождать: команда перенесла релиз проекта на февраль будущего года.

Путь игры Path of Exile на консоли оказался достаточно тернистым. Дело в том, что на Xbox One игра появилась только в августе 2017 года. При этом с первоначального релиза прошло уже пять лет, а с выхода игры в Steam — два года.