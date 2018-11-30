Для дороги и салона. В Госдуме предложили ставить в такси две камеры

По мнению Василия Власова, ответственность за установку камер должны нести агрегаторы такси.

В Госдуме предложили МВД обязать агрегаторы устанавливать в такси по две камеры видеорегистрации — для съёмки дороги и салона автомобиля. Соответствующий законопроект разрабатывает депутат от ЛДПР Василий Власов.

В своём письме к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову Власов заявил, что ответственность за установку камер должны нести агрегаторы такси. Актуальность своего предложения он мотивировал тем, что спрос на приложения такси растёт, в то время как качество услуг по перевозке падает.

— Уровень водительского стажа водителя такси резко упал. Из профессиональных перевозчиков такси превратилось в полудилетантское сообщество. Общий уровень аварийности с участием такси увеличился, — приводит слова Власова РИА "Новости".