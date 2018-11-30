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Опубликовано 30 ноября 2018, 11:15

Автора "Властелина колец" обвинили в расизме за негативное изображение орков

Фото: &copy; Кадр из фильма "Властелин Колец"

Фото: © Кадр из фильма "Властелин Колец"

Такой мысли придерживается писатель-фантаст Энди Дункан, у которого взяли интервью в подкасте Wired.

Писателя расспрашивали о рассказе "Сенатор Бильбо", который стал вариацией на тему творчества Джона Толкина. Энди Дункан заявил, что "толкиновская мысль о том, что одни расы хуже других, мозолит глаза, а также намекает, что некоторые люди тоже второго сорта".

В частности, писатель намекает на то, что финал "Властелина колец" представится совсем в мрачных тонах, если предположить, что орки — тоже люди, а также призадуматься над их судьбой. По сюжету Толкина, орки — неисправимое зло, поэтому положительные герои убивают их без каких-либо колебаний.

Что же касается рассказа Дункана, то его действие разворачивается в другом Средиземье, в котором властвуют другие художественные законы. Между расами особых различий там нет, а все недоброжелатели орков — попросту "узколобые и невежественные мракобесы".

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Сергей Сурепин
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