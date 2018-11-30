Автора "Властелина колец" обвинили в расизме за негативное изображение орков

Такой мысли придерживается писатель-фантаст Энди Дункан, у которого взяли интервью в подкасте Wired.

Писателя расспрашивали о рассказе "Сенатор Бильбо", который стал вариацией на тему творчества Джона Толкина. Энди Дункан заявил, что "толкиновская мысль о том, что одни расы хуже других, мозолит глаза, а также намекает, что некоторые люди тоже второго сорта".

В частности, писатель намекает на то, что финал "Властелина колец" представится совсем в мрачных тонах, если предположить, что орки — тоже люди, а также призадуматься над их судьбой. По сюжету Толкина, орки — неисправимое зло, поэтому положительные герои убивают их без каких-либо колебаний.