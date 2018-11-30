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Опубликовано 30 ноября 2018, 10:39

Автор "Сумерек" объяснила, как Белле удалось забеременеть от вампира Эдварда

Фото: &copy; Википедия

Фото: © Википедия

Стефани Майер на своём сайте решила спустя десять лет объяснить физиологию главного героя.

В начале 2018 года кинофраншизе "Сумерки" исполнилось десять лет. Одним из главных вопросов от фанатов к саге — как Белле удалось забеременеть от вампира, у которого нет крови, а значит, он не мог возбудиться и оплодотворить женщину.

Автор книги Стефани Майер наконец решила ответить на этот вопрос. Писательница заявила, что в теле вампира есть несколько систем обмена ядовитыми жидкостями, что делает возможным движение клеток по организму. Майер добавила, что эти жидкости сохраняют заметное сходство с человеческими системами (они функционируют во многом аналогично). И несмотря на то что ни одна система не дублирует кровеносную, всё же многие функции крови выполняются в той или иной форме.

Таким образом, кожа вампиров похожа на человеческую и выполняет те же функции. Это же касается систем, которые связаны с семенными жидкостями, которые есть у мужчин-вампиров. Благодаря этому вампиры могут оплодотворять человеческую яйцеклетку. По словам Майер, этот факт в мире вампиров ранее был неизвестен.

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Сергей Сурепин
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