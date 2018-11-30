Автор "Сумерек" объяснила, как Белле удалось забеременеть от вампира Эдварда

Стефани Майер на своём сайте решила спустя десять лет объяснить физиологию главного героя.

В начале 2018 года кинофраншизе "Сумерки" исполнилось десять лет. Одним из главных вопросов от фанатов к саге — как Белле удалось забеременеть от вампира, у которого нет крови, а значит, он не мог возбудиться и оплодотворить женщину.

Автор книги Стефани Майер наконец решила ответить на этот вопрос. Писательница заявила, что в теле вампира есть несколько систем обмена ядовитыми жидкостями, что делает возможным движение клеток по организму. Майер добавила, что эти жидкости сохраняют заметное сходство с человеческими системами (они функционируют во многом аналогично). И несмотря на то что ни одна система не дублирует кровеносную, всё же многие функции крови выполняются в той или иной форме.