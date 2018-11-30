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Регион
Опубликовано 30 ноября 2018, 14:00

В регионах России запустят пилотные проекты по борьбе с бедностью

Фото : &copy; РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Фото : © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Планируется, что эксперименты пройдут в КБР, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

В ряде регионов нашей страны проведут пилотные проекты, которые направлены на снижение уровня бедности. Эксперимент будет проведён уже в следующем году, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

— Договорились с рядом регионов... провести на их территории эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами — с тем чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности, — сообщил глава Минтруда.

Он не исключил, что уже с 2021 года эта технология будет запущена по всей стране. Для этого используют Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

В Минтруде уточняют, что пилотные проекты пройдут в КБР, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

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Янковская Ольга
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